Euro
6.40
Dolar
5.69
BIST 100
98,585.29
Altın
1,414.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

'İran, diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bırakmıştır'

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "İran, diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bırakmıştır." dedi.

Muhammet Kurşun   | 10.07.2019
'İran, diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bırakmıştır'

Tahran

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran yönetiminin diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bıraktığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üst düzey danışmanı Emmanuel Bonne ile görüştü.

Ruhani, Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum ve diğer konularda nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya almasıyla ilgili, "İran, diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bırakmıştır. Nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin bu fırsattan iyi bir şekilde yararlanmasını ümit ediyoruz. Bu şekilde arzu edilen noktaya ulaşabilir ve nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasını sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın temel hedefinin, nükleer anlaşmada belirlenen taahhütlere bütün tarafların tam olarak bağlı kalması ve vaatlerin uygulanması olduğunu kaydeden Ruhani, "Taraflar taahhütlerini uyguladığı sürece İran da taahhütlerini tam olarak yerine getirmek için yeni adımlar atmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bonne da görüşmede Macron'un yazılı mesajını Ruhani'ye iletti.

İran Avrupa ile petrol ticaretini sürdürmek istiyor

ABD yönetimi, Mayıs 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan geçen yıl çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran da 8 Mayıs 2019'da anlaşmanın taraflarına çıkarlarının korunması çağrısında bulunmuş aksi takdirde anlaşmadaki taahhütlerini sınırlandıracağını açıklamıştı. Tahran yönetimi, kısa süre önce de anlaşmada belirtilen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmuştu.

Washington'un anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için ocak ayında INSTEX adında özel bir ödeme mekanizması kurmuştu.

İlaç ve gıda ticaretini kapsayan INSTEX'te ilk işlem iki hafta önce yapılmıştı. İran, ödeme mekanizmasının petrol ticaretini de kapsamasını istiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de yeni yönetici kadrosu ve değişen dengeler
İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık
Kore’den bugüne ittifakın sonbaharı
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?
AB’yi yeni isimlerle nasıl bir beş yıl bekliyor?

Benzer haberler

'İran, diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bırakmıştır'

'İran, diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bırakmıştır'

Trump, İran'ı yine yaptırımla tehdit etti

İran ve Fransa nükleer anlaşmayı görüştü

Ruhani'den petrol tankerini alıkoyan İngiltere'ye uyarı

Ruhani'den petrol tankerini alıkoyan İngiltere'ye uyarı
İran'da Türk ürünlerine talep artıyor

İran'da Türk ürünlerine talep artıyor
İran'da Devrim Muhafızlarına saldırı

İran'da Devrim Muhafızlarına saldırı