İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Yedullah Cevani, savaşın ABD ile yapılan mutabakat zaptı temelinde sona ermesi gerektiğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları: Savaş, ABD ile varılan mutabakat temelinde sona ermeli İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Yedullah Cevani, savaşın ABD ile yapılan mutabakat zaptı temelinde sona ermesi gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'ne konuşan Cevani, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savaşın, ABD ile yapılan mutabakat zaptı temelinde sona ermesi gerektiğini belirten Cevani, Hürmüz Boğazı'nın ancak ABD'nin mutabakattaki taahhütlerini yerine getirmesinin ardından açılacağını ifade etti.

Cevani, "Hürmüz Boğazı ve burada geçerli olan düzen hiçbir zaman savaş öncesindeki haline dönmeyecek." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki statüsüne ilişkin tartışmalara da değinen Cevani, boğazın yalnızca İran ile Umman arasında bir su yolu olarak ele alınmasının ancak savaşın sona erdiğinin kesinleşmesinin ardından gündeme gelebileceğini söyledi.