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Dünya

İran devlet medyası, donanmaya ait savaş gemisinin Kızıldeniz'e girdiğini duyurdu

Kızıldeniz'de ABD güçleri ile Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler arasında gerilim artarken İran'ın "Elburz" adlı savaş gemisinin Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçerek Kızıldeniz'e girdiği bildirildi.

Ahmet Dursun  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
İran devlet medyası, donanmaya ait savaş gemisinin Kızıldeniz'e girdiğini duyurdu

Ankara

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran donanmasının 94. Deniz Filosu komutasındaki "Elburz" adlı savaş gemisi uluslararası sulardaki düzenli görevlerin bir parçası olarak Babu'l Mendeb Boğazı'nı geçerek Kızıldeniz'e girdi.

Haberde, İran donanmasının 2009 yılından bu yana "nakliye hatlarını güvence altına almak, korsanlarla mücadele etmek ve diğer görevleri yerine getirmek için açık sularda faaliyet gösterdiği" ifade edildi.

Kızıldeniz'de İran destekli Husiler'in eylemleri ve ABD güçlerinin müdahaleleri

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurmuştu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Son olarak dün Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesinin ABD helikopterleri tarafından ateş altına alınması sonucunda Husi güçlerden 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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