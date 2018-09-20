İran’da alışverişte kupon dönemi

İran’da düşük gelirli 10 milyon kişi, elektronik kupon kullanarak alışveriş yapacak.

ANKARA

İran'da gelir düzeyi düşük 10 milyon kişi, Çalışma Bakanlığının hazırladığı proje kapsamında elektronik kupon kullanarak alışveriş yapacak.

İran Çalışma Bakanı Yardımcısı Ahmed Meyderi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kuponla alışveriş yapacakların, İran Merkez Bankası aracılığıyla elde edeceği ve içerisinde her aile bireyi için 40 bin tümen (20 Türk lirası) yüklü elektronik kartla, önceden belirlenen mağazalardan temel ihtiyaç maddelerini karşılayacağını söyledi.

Meyderi, ayrıca kupon kullanıcılarının indirimli fiyatlar üzerinden alışveriş yapacağını dile getirdi.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Çalışma Bakanlığı tarafından başlatılan elektronik kupon projesiyle gelir düzeyi düşük 10 milyon insanın, yerel para biriminde yaşanan düşüşten olumsuz yönde etkilenmemesi hedefleniyor.

Projenin detaylarının gelecek günlerde netleşmesi bekleniyor.

İran halkı, son olarak İran-Irak savaşında temel besin maddelerini bu kuponlarla temin etmişti.