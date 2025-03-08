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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Şiddetli su krizi içindeyiz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede su kıtlığı yaşandığını belirterek, kaynakların tasarruflu kullanılmaması halinde bu konuda sorun yaşayacakları uyarısında bulundu.

Ahmet Dursun  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Şiddetli su krizi içindeyiz"

Tahran

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da düzenlenen 17 milyar dolar değerindeki bir enerji yatırım projesinin imza töreninde konuşan Pezeşkiyan, ülkedeki enerji sorununa ve buna bağlı olarak birkaç ay önce yapılan elektrik kesintilerine değindi.

Enerji sektöründe aşırı ve yersiz tüketimin toplumun temel sorunlarından biri olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, "Enerji sektöründeki kıtlık ve dengesizliklerden kaynaklanan sorunları, aşırı tüketimi yöneterek ve önleyerek çözmeliyiz ve bunu mutlaka halkın işbirliği ve katılımıyla yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan, enerji kesintileri nedeniyle halktan tekrar özür diledi

Zor bir kış dönemi geçirdiklerini dile getiren Pezeşkiyan, şöyle devam etti:

“Zor bir kış dönemini geride bıraktık. Tankerlerimizdeki gaz rezervleri enerji santrallerinin ihtiyacını karşılamaya yetmiyordu. Elbette, Petrol ve Enerji Bakanlığındaki değerli arkadaşlarımız büyük çabalarla, üretimi artırarak ve bu zor dönemi kapatarak eksiklikleri telafi edebildi ve halk kışın gazsız kalmadı. Halktan elektrik kesintileri nedeniyle tekrardan özür diliyorum.”

Pezeşkiyan, ülkede kuraklık ve aşırı tüketimden kaynaklanan su azlığına da işaret ederek, "Şu anda şiddetli su krizi içindeyiz. Eğer doğru şekilde kullanmazsak kesinlikle sorun yaşayacağız. Planlarımızı gerçekleştirebilmemiz için optimum su tüketimi için kampanyaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İran'da devam eden kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesinin düştüğü bildirilmişti.

Tahran Su İdaresi 6 Mart'ta yaptığı açıklamada, yaz aylarında su kesintileri yaşanmaması için halka tüketimlerini yüzde 20 azaltmaları çağrısında bulunmuştu. ​​​​​​​

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