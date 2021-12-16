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Dünya

İran basını: Viyana'daki görüşmelerde yeni taslak metin hazırlanacak

Fars Haber Ajansı, ABD'nin İran'a Avrupa üzerinden iki anlaşma taslağı sunduğunu, İran'ın da 12 sayfalık taslak metinle yanıt verdiğini duyurdu.

Ahmet Dursun   | 16.12.2021
İran basını: Viyana'daki görüşmelerde yeni taslak metin hazırlanacak

Ankara

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden İran ile nükleer görüşmelerde, Tahran yönetiminin nükleer faaliyetler ve yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili sunduğu ancak daha önce Avrupalı taraflarca kabul görmeyen taslak üzerinde çalışılarak yeni taslak metin hazırlanması konusunda uzlaşma sağlandığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının ismi açıklanmayan İranlı yetkiliye dayandırdığı haberde, Viyana'daki görüşmelerde ABD'nin İran'a Avrupa üzerinden iki anlaşma taslağı sunduğu, İran'ın da 12 sayfalık taslak metinle yanıt verdiği belirtildi.

Görüşmelerde hem Avrupalı tarafların hem de ABD'nin yaklaşımının nispeten olumlu olduğunu, buna karşılık müzakerelerle ilgili haberlerin olumsuz şekilde yansıtıldığını ifade eden İranlı yetkili, "Avrupalılar daha önce müzakereleri sürdürmek için sadece önceki 6 turdaki taslakları temel kabul ediyordu ancak nihayet yaptırımlar ve nükleer faaliyetler konusunda ortaya konulacak üçüncü taslak metnin esas alınması konusunda ikna oldular." dedi.

İranlı yetkili, önceki hükümet döneminde yapılan görüşmelerde ortaya çıkarılan anlaşma taslağı ve mevcut hükümetin önerileriyle birleştirilmiş bir metin üzerinde çalışılacağını aktardı.

İran ile nükleer müzakereler

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler Viyana'da sürüyor.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığındaki görüşmelere Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilciler katılıyor. İran'ın doğrudan görüşmeyi reddettiği ABD, müzakerelerde dolaylı olarak yer alıyor.

Tarafların uzlaşamaması nedeniyle yaklaşık bir hafta ara verilen görüşmeler 9 Aralık'ta yeniden başlamıştı.

İran heyetinin önceki hükümet döneminde yapılan müzakerelerde uzlaşılan taslak anlaşma metninde kapsamlı değişiklikler yaptığını savunan Avrupalı taraflar, İran'ı görüşmelerde "katı tutum" sergilemekle suçlamıştı.

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