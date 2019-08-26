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Dünya

İran Aden Körfezi'ne savaş gemisi gönderdi

İran, Yemen kıyılarındaki Aden Körfezi'ne 2 savaş gemisi gönderdi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 26.08.2019
İran Aden Körfezi'ne savaş gemisi gönderdi

Istanbul

İran, Yemen kıyılarındaki Aden Körfezi'ne 2 savaş gemisi gönderdi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Deniz Kuvvetleri helikopter taşıma kapasitesine sahip savaş gemisi Hark ve destroyer Sehend'den oluşan 63'üncü Filo'yu Aden Körfezi'ne gönderdi.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Habibullah Seyyari, söz konusu filonun Umman Denizi ile Aden Körfezi'nde İran gemilerini korumak amacıyla sevk edildiğini belirtmişti.

Arap Yarımadası'nın güney kıyısında Hint Okyanusu'nu Kızıldeniz'e bağlayan stratejik bir konumda yer alan Aden Körfezi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'e düzenlediği askeri operasyonlar açısından hassas konumda bulunuyor.

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