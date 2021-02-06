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Dünya

İran, ABD'nin Yemen kararından memnun

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, "Suudi Arabistan koalisyonuna verilen desteği durdurma ve silah satmama kararı siyasi bir manevra değilse geçmişteki hataları düzeltmeye yönelik bir adım olabilir. dedi.

Bilal Güler   | 06.02.2021
İran, ABD'nin Yemen kararından memnun

Ankara

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirme kararının "geçmişteki hataları düzeltmeye yönelik bir adım olabileceğini" söyledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Hatibzade, ABD yönetiminin Yemen kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Hatibzade, "Suudi Arabistan koalisyonuna verilen desteği durdurma ve silah satmama kararı siyasi bir manevra değilse geçmişteki hataları düzeltmeye yönelik bir adım olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu kararın Yemen krizini sonlandırmaya yetmeyeceğinin altını çizen Hatibzade "İran, uluslararası toplumun Yemen'i destekleme ve saldırganlara verilen desteğin kesilmesine yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'a destek veren diğer ülkelere de desteklerini sonlandırma çağrısı yapan Hatibzade, Suudi Arabistan öncülüğündeki ülkelerin saldırılarını durdurması gerektiğini kaydetti.

ABD Suudi Arabistan'a verdiği desteği çekti

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Şubat'ta Yemen'deki durumu öncelediklerini vurgulayarak, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, bugün yaptığı açıklamada ABD'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen operasyonlarına verdiği sınırlı istihbarat ve taktiksel danışma desteğini de kestiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Halid bin Süleyman ise dün yaptığı açıklamada, ülkesinin İran destekli Husilerle mücadelede Yemen hükümetine verdikleri askeri ve siyasi desteğe devam edeceğini belirtmişti.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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