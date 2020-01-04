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Dünya

İran: ABD'nin bölgedeki varlığının sona erme süreci başladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, "Kasım Süleymani'ye suikast, ABD'nin bölgedeki varlığının sona ermesinin başlangıç noktasıdır." dedi.

Ahmet Dursun   | 04.01.2020
İran: ABD'nin bölgedeki varlığının sona erme süreci başladı

Ankara

İran devlet televizyonuna konuşan Selami, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin saldırıyla büyük bir stratejik hata yaptığını ifade eden Selami, "Kasım Süleymani'ye suikast, ABD'nin bölgedeki varlığının sona ermesinin başlangıç noktasıdır. Bu sözler kaydedilmelidir çünkü ileride bunun gerçekleştiğini görecekler. İntikamımız geniş bir coğrafyada, zaman içinde ve belirleyici etkilerle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Twitter hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise "ABD'nin Batı Asya'daki zararlı varlığının sona erme süreci başladı." ifadelerini kullandı.

İranlı general Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." değerlendirmesini yapmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı İsmail Kaani'yi getirmişti.

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