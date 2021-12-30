Dolar
13.16
Euro
14.86
Altın
1,802.26
ETH/USDT
3,713.40
BTC/USDT
47,276.00
BIST 100
1,881.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki Türk-İş heyetini kabul etti. -VTR-
logo
Dünya

İran: 8'inci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, nükleer müzakerelerin 8. turunda "iyi ilerlemelerin kaydedildiğini" söyledi.

Muhammet Kurşun   | 30.12.2021
İran: 8'inci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi

Tahran

Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerin 8'inci turuna ilişkin İran medyasına açıklamada bulundu.

Görüşmelerde yaptırımların kaldırılması konusunun ele alındığını aktaran Bakıri, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptırımların kaldırılmasının doğrulanması konusuyla ilgili birkaç toplantı yapıldı. Yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili de iki taraf arasında yazışmalar oldu. 8'inci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi."

Batılı ve diğer tarafların yeni yıl tatili için ülkelerine döneceğini ve dönüşte yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili görüşmelerin devam edeceğini belirten Bakıri, müzakerelerin olumlu geçtiğini aktardı.

Yılbaşı tatili nedeniyle bugün ara verilecek müzakerelerin 3 Ocak'ta yeniden başlaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Kovid-19 vakalarının ilk ortaya çıktığı Vuhan’da hayat olağan akışında
Çin'de Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 4 kişi sokaklarda teşhir edildi
Rusya yeni yıla gevşetilmiş Kovid-19 önlemleriyle giriyor
İkinci doz Johnson & Johnson aşısı Omicron kaynaklı hastaneye yatışları yüzde 85 azaltıyor
Kovid-19 vaka sayısı artan Ordu'da 'ev ziyaretlerine ara verin' çağrısı

Benzer haberler

İran: 8'inci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi

İran: 8'inci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi

İran nükleer müzakereler devam ederken uzaya roket fırlattı

Azerbaycan'da 2021 diplomatik girişimler ve Karabağ'ın imarıyla geçti

İranlı ünlü sinema oyuncusu Kerameti 'Yılın Fotoğrafları'nda 'Göçmenlerin yardım çığlığı'na oy verdi

İranlı ünlü sinema oyuncusu Kerameti 'Yılın Fotoğrafları'nda 'Göçmenlerin yardım çığlığı'na oy verdi
Tahran Büyükelçisi Örs 'Yılın Fotoğrafları'nda 'Savaşın yıkamadığı hayaller'i seçti

Tahran Büyükelçisi Örs 'Yılın Fotoğrafları'nda 'Savaşın yıkamadığı hayaller'i seçti
ABD Viyana'da devam eden İran ile nükleer müzakereler konusunda temkinli

ABD Viyana'da devam eden İran ile nükleer müzakereler konusunda temkinli