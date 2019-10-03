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Dünya

'Irak'taki gösterilerde 28 kişi öldü'

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Baclan, "Gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 28 kişi hayatını kaybetti, bin 177 kişi yaralandı." dedi.

Arif Yusuf,Mehmet Nuri Uçar   | 03.10.2019
'Irak'taki gösterilerde 28 kişi öldü'

Bağdat

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler

(Sadece Türkiye içinde kullanılabilir) Irak'ın başkenti Bağdat'ta toplanan göstericiler, "yolsuzluk ve işsizliğe çözüm bulamadığı ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik" nedeniyle hükümeti düzenledikleri protesto gösterilerine devam etti. Göstericiler, lastik yakarak bölgedeki bazı yolları kapattı. Gösterilerde şu ana kadar biri polis 28 kişi öldü, bin 177 kişi yaralandı. ( MURTAJA LATEEF / EPA - Anadolu Ajansı )

Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı illerde "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilerde şu ana kadar biri polis 28 kişi öldü, bin 177 kişi yaralandı.

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Heyman Baclan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 28 kişi hayatını kaybetti, bin 177 kişi yaralandı." dedi.

Hayatını kaybedenler arasında 1 polis de var

Baclan ayrıca hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğunu aktardı.

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak İnsan Hakları Örgütü, daha önce yaptığı açıklamada, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısını 19 olarak duyurmuştu.

 "Irak'taki gösterilerde 216 kişi gözaltına alındı"

Baclan, "Gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 216 kişi gözaltına alındı." dedi.

Gözaltına alınan kişilerden 154'ünün serbest bırakıldığını ifade eden Baclan, 62'sinin de gözaltı işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

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