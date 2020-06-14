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Dünya

Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi

Irak’ın başkent Bağdat’ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Ali Makram Ghareeb   | 14.06.2020
Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi

Baghdad
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat’ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 2 adet katyuşa füzesi atıldığı belirtildi.

Irak’ta koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu Taci üssüne düzenlenen roketli saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Açıklamada, ABD ve Irak güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.
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