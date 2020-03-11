Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı
Irak’ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 3 askerin öldüğünü 12 askerin ise yaralandığı bildirildi.
Bağdat/Washington
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat’ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 10 adet katyuşa füzesi atıldı.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak’ta koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu Taci üssüne düzenlenen roketli saldırıda 3 askerin öldüğünü, 12 askerin ise yaralandığını açıkladı.
Koalisyondan yapılan açıklamada, "3 koalisyon personeli 11 Mart’ta Taci kampına yapılan roket saldırısında hayatını kaybetti. Personelden 12 kişi de yaralandı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, ABD ve Irak güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.
Üsse 18 adet 107mm katyuşa roketi ile saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin Taci kampının birkaç mil ötesinde roketlerin fırlatıldığı kamyoneti bulduğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.