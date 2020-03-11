Euro
7.00
Dolar
6.21
BIST 100
100,966.30
Altın
1,642.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı

Irak’ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 3 askerin öldüğünü 12 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Haydar Karaalp,Kasım İleri   | 11.03.2020
Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı

Bağdat/Washington

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat’ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 10 adet katyuşa füzesi atıldı. 

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak’ta koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu Taci üssüne düzenlenen roketli saldırıda 3 askerin öldüğünü, 12 askerin ise yaralandığını açıkladı. 

Koalisyondan yapılan açıklamada, "3 koalisyon personeli 11 Mart’ta Taci kampına yapılan roket saldırısında hayatını kaybetti. Personelden 12 kişi de yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD ve Irak güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Üsse 18 adet 107mm katyuşa roketi ile saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin Taci kampının birkaç mil ötesinde roketlerin fırlatıldığı kamyoneti bulduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın sözde barış planı ve Fas'ın tutumu
İslamofobi Batı'dan sonra Hindistan’ın da gerçeği
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları
Libya'da kader anı yaklaşıyor
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler

Benzer haberler

Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı

Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı

Irak'ın Felluce kentinde koronavirüs nedeniyle 7 cami kapatıldı

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Sistani'den, koronavirüsün yayılmasını önlemek için 'cemaatle namaz yasağına uyulmalı' fetvası

Sistani'den, koronavirüsün yayılmasını önlemek için 'cemaatle namaz yasağına uyulmalı' fetvası
Türkiye Irak'ta değişen dengelerle uyum içinde ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor

Türkiye Irak'ta değişen dengelerle uyum içinde ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor
Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi