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Dünya

Irak'ta yaklaşık 4 bin iç göçmen evlerine döndü

Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle yerlerinden olan yaklaşık 4 bin iç göçmenin evlerine döndüğü bildirildi.

Ali Makram Ghareeb   | 11.11.2020
Irak'ta yaklaşık 4 bin iç göçmen evlerine döndü Fotoğraf: Ali Mukarrem Garip/AA

Kerkük

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Musul kentinin yakınındaki Hamam Alil, Ceda Ule ve Ceda Hamise göçmen kamplarından 3 bin 491 göçmenin Musul kent merkezindeki evlerine, Diyala kentinin El-Vend kampındaki 441 göçmenin de kentin Mikdadiye ilçesi, Celevla ve Sadiye nahiyelerindeki evlerine döndüğü kaydedildi.

Dönüşler, göçmenlerin evlerinin bulunduğu kent merkezi, ilçe ve nahiyelerdeki altyapı çalışmaları, yaşam koşullarının desteklenmesi ve temel hizmetlere ulaşımın kısmen sağlanmasının ardından başladı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın üçte birine tekabül eden Musul, Enbar ve Salahaddin vilayetleriyle Diyala ve Kerkük'ün bir kısmını ele geçirmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, bilançosu çok ağır olan askeri operasyonlar sonucu 18 Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki varlığının ortadan kaldırıldığını duyurmuştu.

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