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Dünya

Irak'ta son 2 gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti

Irak'taki gösterilerde son 2 gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti.

Haydar Karaalp   | 21.01.2020
Irak'ta son 2 gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti

Baghdad

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde son 2 gün içinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 göstericinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son 48 saat içerisinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 gösterici öldürüldü." dedi. 

Bağdat'ta 4, Kerbela ve Basra'da ise 1'er göstericinin hayatını kaybettiğini aktaran Beyatlı, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu onlarca kişinin ise yaralandığını aktardı.

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. 


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