Irak'ta son 2 gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti
Irak'taki gösterilerde son 2 gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti.
Baghdad
Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde son 2 gün içinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 göstericinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son 48 saat içerisinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 gösterici öldürüldü." dedi.
Bağdat'ta 4, Kerbela ve Basra'da ise 1'er göstericinin hayatını kaybettiğini aktaran Beyatlı, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu onlarca kişinin ise yaralandığını aktardı.
Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.
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