Dolar
28.58
Euro
30.54
Altın
1,937.19
ETH/USDT
2,045.00
BTC/USDT
36,768.00
BIST 100
7,714.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
logo
Dünya

Irak'ta Şii lider Sadr'dan yerel seçimleri boykot etme kararı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, tabanından gelecek ay yapılacak yerel seçimleri boykot etmesini istedi.

Haydar Karaalp  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Irak'ta Şii lider Sadr'dan yerel seçimleri boykot etme kararı

Bağdat

Şii lider Sadr adına X sosyal medya platformundan açıklamada yapıldı.

Açıklamada, "Sadr Hareketi tabanının en önemli özellikleri birlik, itaat ve sadakattir. Mukteda es-Sadr ölse de reforma sahip çıkmanız lazım. Yolsuzluk yapanlara bulaşmanız beni çok üzer. Seçimleri boykot etmeniz ise beni sevindirir, düşmanı kızdırır ve seçimlerin uluslararası ve yerel meşruiyetini azaltır."

Irak'ta yerel seçimlerin 18 Aralık'ta yapılması kararlaştırılmıştı. Irak vilayetlerindeki yerel seçim çalışmaları devam ediyor. Ülkedeki şehir, ilçe ve kasabalardaki sokakları, adayların posterleri süslemiş durumda.

Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, 29 Ağustos 2022'de siyasetten tamamen çekildiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
"TOKİ'den kurasız ev" vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı
Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için sağanak uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in bugün Filistin'de yapmış oldukları tam manasıyla bir katliam, soykırımdır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail, sürdürdüğü katliamlarla kirli dezenformasyon kampanyası da yürütüyor

Benzer haberler

Irak'ta Şii lider Sadr'dan yerel seçimleri boykot etme kararı

Irak'ta Şii lider Sadr'dan yerel seçimleri boykot etme kararı

Erbil'deki ABD üssünde bomba yüklü İHA saldırısı sonrası yangın çıktı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Erbil'deki Maarif Okulu'nda tanıtıldı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Suriye'de hava operasyonu düzenledi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Suriye'de hava operasyonu düzenledi
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Erbil sokaklarında tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Erbil sokaklarında tanıtıldı
İklim değişikliği Suriye, Irak ve İran'da kuraklığı "şiddetli" hale getirdi

İklim değişikliği Suriye, Irak ve İran'da kuraklığı "şiddetli" hale getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet