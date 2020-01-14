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Dünya

Irak'ta Sadr’dan 'ABD karşıtı milyonluk gösteri' çağrısı

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD’nin ülkedeki varlığını protesto etme çağrısında bulundu.

Haydar Karaalp   | 14.01.2020
Irak'ta Sadr’dan 'ABD karşıtı milyonluk gösteri' çağrısı

Bağdat

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD’nin ülkedeki varlığına karşı milyonluk gösteri çağrısı yaptı.

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak’ın hava sahası ve egemenliğinin ABD güçleri tarafından ihlal edildiğini belirterek, ABD’nin ülkedeki varlığını protesto etme çağrısında bulundu.

Şii lider, söz konusu gösteri sonrası siyasi olarak mecliste de farklı bir tutum izleyeceklerini kaydetti.

Sadr, gösterinin düzenlenme tarihine dair ise bilgi paylaşmadı.

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