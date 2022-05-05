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Dünya

Irak'ta kum fırtınası can aldı

Irak'ta başkent Bağdat'ın yanı sıra pek çok vilayette etkili olan kum fırtınası nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 binden fazla kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Zerrar Cengiz, Mahmut Geldi   | 05.05.2022
Irak'ta kum fırtınası can aldı Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani / AA

Bağdat

Irak Meteoroloji Kurumunun verilerine göre, dün akşam saatlerinde ülkenin batı çöllerinde başlayan şiddetli kum fırtınası Bağdat ve diğer bazı vilayetleri etkisi altına aldı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedr, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin birçok vilayetini vuran kum fırtınasından etkilenenlere müdahale için Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastane ve sağlık merkezlerinin acil servisleriyle seferber edildiğini belirtti.

Bedr, kum fırtınası nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiğini, boğulma tehlikesi geçirenlerin sayısının ise 2 bini Bağdat'ta olmak üzere 5 bini aştığını kaydetti.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Bedr ayrıca astım ve kronik hastalıkları bulunanlar başta olmak üzere tüm Iraklılara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

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