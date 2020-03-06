Irak'ta koronavirüs kaynaklı 4'üncü ölüm
Irak'ta yeni tip koronavirüsten 4'üncü ölümün kaydedildiği açıklandı.
Bağdat
Irak'ta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 4'üncü ölümün kaydedildiği açıklandı.
Kerbela kentinde koronavirüse karşı kurulan kriz yönetimi masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte Kovid-19'a yakalanan bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, ölen kadının yaşının 50'nin üzerinde olduğu ifade edildi.
Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm, 4 Mart'ta Süleymaniye'de gerçekleşmiş, ardından Bağdat'ta 2 kişi daha yaşamını yitirmişti.
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 4'e yükselmiş oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.