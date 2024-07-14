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Dünya

Irak'ta İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Ulusal Fıkıh Topluluğu (Sünni) tarafından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı protesto yürüyüşü düzenlendi.

Haydar Karaalp  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Irak'ta İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Bağdat'taki İmam Azam Hanife en-Numan Camisi önünden başlayan yürüyüşe Sünni alim ve din adamlarıyla onlarca vatandaş katıldı.

Iraklı protestocular, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırını kabul etmediklerini ifade ederek İsrail karşıtı slogan attı. Yürüyüşe katılan din adamları da hükümete çağrı yaparak Filistin halkına destek çıkmasını istedi.

Bağdat'ta İsrail'i protesto eden yürüyüş sırasında güvenlik önlemleri alındı.​​​​​​​

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