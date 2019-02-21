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Irak'ta hastane inşaatları yeniden başlayacak

Irak Sağlık Bakanı Alvan, Türk ve Alman inşaat firmalarının üstlendiği hastane inşaatlarına yeniden başlanacağını belirtti.

Arif Yusuf, Ayşe Sümeyra Aydoğdu  | 21.02.2019
Irak'ta hastane inşaatları yeniden başlayacak

Bağdat

Başkent Bağdat'taki Sağlık Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Irak Sağlık Bakanı Ala el-Alvan, durdurulan hastane inşaatlarının yeniden başlaması için gerekli bütçenin ayrıldığını ifade etti.

Alvan, hastane inşaatlarını üstlenen Türk ve Alman firmaların inşaatları 8 ay içinde tamamlamayı vadettiğini söyledi.

Irak Sağlık Bakanı Alvan, bin sağlık kuruluşu olduğuna ve 3 bin sağlık kuruluşuna daha ihtiyaç duyulduğunu, sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için yılık 2 milyar dolarlık bütçe ayrılması gerektiğini vurguladı.

Irak'taki devlet hastanelerindeki kötü şartlar nedeniyle hastalar özel hastanelere yöneliyor.

Irak hükümeti 2008'de 5 hastane inşası için bir Türk inşaat firmasıyla 750 milyon dolarlık anlaşma imzalamış ancak ödeneğin kesilmesi nedeniyle inşaatlara ara verilmişti.


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