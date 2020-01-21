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Dünya

Irak'ta göstericilerin yol kapatma eylemi devam ediyor

Irak'taki hükümet karşıtı göstericiler, aralarında başkent Bağdat'ın da bulunduğu ülkedeki 18 vilayetten 9'unda yol kapatma eylemlerini sürdürüyor.

Aref Yousef,Said İbicioğlu   | 21.01.2020
Irak'ta göstericilerin yol kapatma eylemi devam ediyor Fotoğraf: Murtadha Sudani /AA

Bağdat

Hükümeti kuracak ismin biran önce belirlenmesi için Irak yönetimine baskı yapmayı amaçlayan göstericiler, Bağdat'ın yanı sıra Babil, Kerbela, Necef, Meysan, Musenna, Divaniye, Zikar ve Basra'da ana yol ve caddeleri lastik yakarak trafiğe kapattı.

Başkentin merkeziyle iki yakasını birbirine bağlayan otoban ve köprüleri de lastik yakarak kapatan eylemciler buralardan da araç geçişine izin vermiyor.

                    

Güvenlik güçleri protestoculara müdahale ediyor

Güvenlik güçleri ise protestoculara gaz bombası ve yer yer gerçek mermilerle müdahale ediyor.

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. 

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