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Dünya

Irak'ta DEAŞ saldırısı: 6 ölü, 10 yaralı

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Diyala kentinde düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haydar Karaalp   | 26.10.2021
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 6 ölü, 10 yaralı Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Bağdat

Yerel medyada çıkan haberlere göre, DEAŞ, ülkenin doğusundaki Diyala'ya bağlı Reşad köyünde sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Irak makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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