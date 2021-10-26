Irak'ta DEAŞ saldırısı: 6 ölü, 10 yaralı
Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Diyala kentinde düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Bağdat
Yerel medyada çıkan haberlere göre, DEAŞ, ülkenin doğusundaki Diyala'ya bağlı Reşad köyünde sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Irak makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.