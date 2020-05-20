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Dünya

Irak'ta DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş yakalandı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında ismi geçen Abdulnasır Kardaş'ın yakalandığını duyuruldu.

İdiris Okuduci   | 20.05.2020
Irak'ta DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş yakalandı

İstanbul

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuşan güvenlik yetkilileri, istihbarat kurumu tarafından düzenlenen operasyon sonucu DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş'ın ele geçirildiğini ifade etti. 

Güvenlik yetkilileri, Kardaş'ın nerede ve nasıl yakalandığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Bağdadi, 27 Ekim 2019'da ABD'nin düzenlediği bir operasyon sırasında Suriye'nin İdlib ili kırsalında öldürülmüştü.

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