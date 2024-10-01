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Dünya

Irak'ta Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Uluslararası Bağdat Havalimanı'na Katyuşa füzesinin atıldığı bildirildi.

Haydar Karaalp  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Irak'ta Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı düzenlendi

Bağdat

Irak haber ajansı INA'nın güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda boş alana 1 Katyuşa füzesi düşerken, bir diğer Katyuşa füzesi de orada bulunan Terörle Mücadele Servisi'ne ait araç park alanına düştü.

Söz konusu saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin, Bağdat'ın Amiriye bölgesindeki bir araçta füze fırlatma rampası bulduğu da belirtildi.

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