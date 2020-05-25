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Dünya

Irak'ta 5 bin adet sikke ve 7 tarihi eser ele geçirildi

Irak'ın Halepçe kentinde 2 kişi, yaklaşık 5 bin adet sikke ile 7 tarihi eseri satmaya çalışırken yakalandı.

Rewa Mahmood Hasan,İdiris Okuduci   | 25.05.2020
Irak'ta 5 bin adet sikke ve 7 tarihi eser ele geçirildi Fotoğraf: Rewa Mahmood Hasan/AA

Halepçe

Halepçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ellerindeki 4 bin 786 sikke ve farklı dönemlere ait 7 heykeli satmak isteyen 2 kişinin, güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, emniyetteki ifadelerinde tarihi eserler ile sikkeleri pazarlamak için Süleymaniye'den Halepçe'ye getirdiklerini söyleyen zanlıların, suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.

Tarihi eser kaçakçılarının adliye sevk edildiği aktarıldı.

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