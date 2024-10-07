Dolar
34.26
Euro
37.60
Altın
2,656.81
ETH/USDT
2,447.70
BTC/USDT
62,833.00
BIST 100
9,171.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da medya kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
logo
Dünya

Iraklılar, İsrail'in Lübnan'dan sonra Irak'a da saldırmasından endişeli

Iraklılar, İsrail'in Gazze' Şeridi'nin ardından Lübnan'a başlattığı saldırıların bölgeyi olumsuz etkilediğini ve bu saldırıların yayılarak Irak'a da sıçramasından endişe ettiklerini belirtiyor.

Ali Makram Ghareeb  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Iraklılar, İsrail'in Lübnan'dan sonra Irak'a da saldırmasından endişeli Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

İsrail'in başlattığı yoğun saldırıların ardından Irak yönetimi, Lübnan'a destek için bir dizi adım attı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Lübnanlıların ülkeye vizesiz giriş yapabilmesi talimatını verdi.

Bu kapsamda Irak'ta bulunan Lübnanlıların 30 günlük vize süresi sonunda yurt dışına çıkmaksızın vizeleri yeniden uzatılacak. Süresini ihlal edenler ise her türlü cezadan muaf tutulacak. Lübnanlılar, Irak'taki eğitim sisteminden de yararlanabilecek.

Irak'ın da İsrail'in hedefi olmasından endişeliyiz

Ülkede bu gelişmeler yaşanırken Iraklılar, İsrail'in saldırılarını Suriye'den sonra bölgeye yaymasından ve Irak'a taşımasından endişe ediyor.

AA muhabirine konuşan Kerküklü Ali Süheyil, Orta Doğu'nun karışmaya başladığını ve ülkelerin teker teker savaşa sürüklendiğini söyledi.

Gazze, Lübnan, Suriye ve Yemen'de hala suların durulmadığını belirten Süheyil, savaşların kadın, çocuk, yaşlı tüm insanları vurguğunu dile getirdi.

Süheyil, Başbakan Sudani'nin Irak'a gelmek isteyen Lübnanlıların ülkeye vizesiz giriş yapabilmeleri talimatının insani açıdan iyi bulduğunu ancak Irak'ın İsrail'in hedefi olmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Irak ekonomisi şimdiden etkilenmeye başladı

Iraklı Kays el- Zubeydi ise "Bölgede saldırı ve savaşların başlamasıyla birlikte Irak ekonomisi olumsuz etkilenmeye başladı bile." dedi.

Ülke ekonomisinin daha da kötüleşeceğine işaret eden Zubeydi, şunları kaydetti:

"Saldırı ve savaşların başladığı ülkeler Irak'a sınır ülkelerdir. Bu yüzden de Irak özellikle Lübnan'dan göç almaya başladı. Bu göç dalgaları Irak'ın ekonomisini mutlaka etkileyecektir. Irak dinarı döviz karşısında değer kaybetmeye başladı bile. Bu gelişmeler Irak'ın mevcut yorgun ekonomisini daha da yoracaktır."

İsrail'in saldırganlığına birilerinin müdahale etmesi gerekiyor

Giderek hiddeti artan İsrail'in bu saldırganlığına mutlaka Arap ülkeleri ve dünyanın müdahale etmesi gerektiğini söyleyen Iraklı Abdullah Firas, dünyada ve özellikle de Orta Doğu'da barış ve istikrar temennisinde bulundu.

Gazze'de bir yıldır insanlık dışı olayların yaşandığına dikkati çeken Firas, İsrail saldırganlığının adım adım genişlediğini ve bunun Irak'a da sıçramasından endişe duyduklarını söyledi.

Firas, uluslararası bir müdahalenin olmaması durumunda savaşın Orta Doğu'yu yakıp kavuracağını dile getirdi.

Irak'ın, İran ile İsrail arasındaki "tehlikeli konumu"

Irak'ın konum olarak İran ile İsrail arasında olması nedeniyle bu iki ülkenin karşılıklı füze saldırılarından çok olumsuz etkilendiğini belirten Iraklı Kays Birvari ise son bir ayda en az bir kez Irak hava sahasının tüm uçuşlara kapandığını hatırlattı.

Irak hava sahasının uçuşlara kapanmasının ülkenin güvenliğini olumsuz etkilediğini kaydeden Birvari, bu gelişmelerin ülkenin ticari piyasasına da olumsuz yansıdığını vurguladı.

Bölgenin askeri ve siyasi anlamda bir kaosa sürüklenmeye doğru gittiğini söyleyen Birvari, Irak hükümetinden gerekli adımları atmasını istediklerini aktardı.

Birvari ayrıca Irak'ın son yıllarda istikrara doğru ilerlediğini ancak bölgedeki bu son gelişmelerin Iraklıları ciddi anlamda endişelendirmeye başladığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darbedilen bebek yaşam mücadelesini kaybetti
Bakan Uraloğlu'ndan Discord'a ilişkin açıklama: Erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz
İzmir'de bir iş yerinin tepki çeken reklam panosuyla ilgili işlem başlatıldı
Van Gölü'nün çekilmesiyle görünür hale gelen yapı kalıntılarında belgeleme çalışması yapıldı
Emine Erdoğan: Türkiye, Filistin'in bu haklı mücadelesinde her zaman yanında olacak

Benzer haberler

İsrail Lübnan'da hastaneleri ve sağlık personellerini de hedef alıyor

İsrail Lübnan'da hastaneleri ve sağlık personellerini de hedef alıyor

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde kalan Filistinlileri sürgün etmeye çalışıyor

Iraklılar, İsrail'in Lübnan'dan sonra Irak'a da saldırmasından endişeli

İsrail'in bir yıldır saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de sokaklar "toplu mezara" dönüştü

İsrail'in bir yıldır saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de sokaklar "toplu mezara" dönüştü
BM: İsrail, 1 yılda yüzlerce konvoya izin vermeyerek Gazze'ye yeterli insani yardım ulaştırılmasını engelledi

BM: İsrail, 1 yılda yüzlerce konvoya izin vermeyerek Gazze'ye yeterli insani yardım ulaştırılmasını engelledi
Gazze’de açlık

Gazze’de açlık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet