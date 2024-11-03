Irak'ın Ninova ilinde 4,2 büyüklüğünde deprem
Irak'ın Ninova ilinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te merkez üssü Irak'ın Ninova ilinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesine 55,82 kilometre mesafede meydana gelen depremin, 13,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.