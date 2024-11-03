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Dünya

Irak'ın Ninova ilinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Irak'ın Ninova ilinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Buğrahan Ayhan  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Irak'ın Ninova ilinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te merkez üssü Irak'ın Ninova ilinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine 55,82 kilometre mesafede meydana gelen depremin, 13,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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