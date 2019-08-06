Euro
6.19
Dolar
5.53
BIST 100
99,583.82
Altın
1,473.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
11. Büyükelçiler Konferansı düzenleniyor
logo
Dünya

Irak'ın Musul kentinde 'ortak güç' kuruldu

Irak'ta Haşdi Şabi'nin Musul'a bağlı Sehil Ninova bölgesinden çekilmeyi reddetmesi üzerine polis ve ordunun da yer aldığı ortak güç oluşturuldu.

Haydar Karaalp   | 06.08.2019
Irak'ın Musul kentinde 'ortak güç' kuruldu

Bağdat

Irak'ta Haşdi Şabi'nin Musul'a bağlı Sehil Ninova bölgesinden çekilme kararına direnmesi üzerine bölgede milis gücünün yanı sıra polis ve askerlerin de yer aldığı "ortak güvenlik gücü" kuruldu.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ve Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyad, Musul'da düzenlediği basın toplantısında, "Sehil Ninova'da güvenlik, Haşdi Şabi 30'uncu Tugayı, yerel polis ve ordudan müteşekkil ortak güç tarafından sağlanacak." dedi.

Feyyad, Sehil Ninova'daki askeri kontrol noktalarında da ortak gücün görev yapacağını söyledi.

Haşdi Şabi, 30'uncu Tugay'ın Sehil Ninova'dan çekilmeyi kabul etmemesi ve buna tepki göstermek için dün Musul ve Erbil arasındaki kara yolunu trafiğe kapatmıştı.

Bu gelişmenin üzerine Feyyad'ın yanı sıra Irak Ortak Operasyonları Komutanı Abdulemir Yarullah ve Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi bugün Musul'a giderek bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

Tugayın başındaki kişi ABD'nin yaptırım listesinde

Sehil Ninova'daki çoğu Şebek ve Ezidilerden oluşan Haşdi Şabi 30'uncu Tugayı'nın başında, insan hakları ihlalleri ve yolsuzluklar gerekçesiyle ABD'nin yaptırım listesine aldığı Musullu Şebek asıllı Vaad Kaddo bulunuyor.

Haşdi Şabi tugayı mensupları dün, bürolarının kapatılması ve kontrol noktalarının kaldırılmasını protesto etmek amacıyla Musul'da gösteri düzenlemişti.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ve Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyad, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi'ye bağlı büroların tüm vilayetlerde kapandığını ancak teşkilatların birleştirilmesi için 2 aylık bir ek süreye ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 1 Temmuz'da yayımladığı kararnamede, Haşdi Şabi güçlerinin ismini taşıyan tüm büroların en geç 31 Temmuz'a kadar kapatılması talimatı vermişti.

Haşdi Şabi'nin kuruluş süreci

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından, Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'nin fetvası üzerine kurulan Haşdi Şabi, Iraklı çeşitli Şii milis güçlerinden oluşuyor.

Haşdi Şabi içerisinde az sayıda Sünni Arap ve Hristiyan gruplar da bulunuyor. Milis sayısının 120 binden fazla olduğu iddia edilen Haşdi Şabi bünyesindeki grupların büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor. Bu yapıdaki bazı grupların finansmanının da İran tarafından sağlandığı iddialar arasında yer alıyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE Yemen'den 'onurlu çıkış' peşinde
GÖRÜŞ - Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart
Doğu Akdeniz'de öncelikler ve NATO'nun rolü
Ezidilerin yeni liderini bekleyen sorunlar
AB stratejik körlüğünü aşabilecek mi?

Benzer haberler

Irak'ın Musul kentinde 'ortak güç' kuruldu

Irak'ın Musul kentinde 'ortak güç' kuruldu

Gara ve Metina'da teröristlere ağır darbe

Kerkük-Musul hattında kapsamlı DEAŞ operasyonu başlatıldı

'Peşmerge'nin Kerkük'e dönmesi tartışma konusu olmaktan çıktı'

'Peşmerge'nin Kerkük'e dönmesi tartışma konusu olmaktan çıktı'
Irak Petrol Bakanlığından yalanlama

Irak Petrol Bakanlığından yalanlama
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi