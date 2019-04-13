Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.