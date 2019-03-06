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Dünya

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Sefa Şahin   | 06.03.2019
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği duyuruldu.

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