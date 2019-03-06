Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.
Ankara
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.