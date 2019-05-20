Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait hedefler vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait silah mevzileri ile barınak ve sığınaklar imha edildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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