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Dünya

Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait hedefler vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait silah mevzileri ile barınak ve sığınaklar imha edildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 20.05.2019
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait hedefler vuruldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.



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