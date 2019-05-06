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Dünya

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatında, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

Muhammed Boztepe   | 06.05.2019
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Savaş uçakları, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri imha etti.

Tunceli'de teröristlere ait sığınak ve barınaklar imha edildi

Öte yandan, Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hozat ve Ovacık kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 8 sığınak ve 6 barınağın bulunarak imha edildiği belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Sığınak ve barınaklar içerisinde toplamda 7 kilograma C-4 plastik patlayıcı ile hazırlanmış 2 el yapımı patlayıcı (EYP), 100 litre mazot, 7 jeneratör, 34 büyük tüp, 9 akü, 2 telsiz, 30 litre benzin, 95 metre kablo, 38 pil, 2 televizyon, 150 kilogram un, 25 kilogram şeker, 50 çizme, 200 metre dağcı ipi, 2 dikiş makinesi, 18 küçük tüp, 115 ampul, 100 metre sera naylonu, 3 pil bloku, 8 el feneri, 47 CD, video kamera, 2 fotoğraf makinesi, 25 kilogram fasulye, 25 kilogram mercimek, 15 kilogram tuz, matkap, soğuk damga, invertör, hilti, 75 çift ayakkabı, 70 metre branda, 120 fünye, 10 metre infilaklı fitil, 2 batarya, cep telefonu, soba, yazıcı, 3 dizüstü bilgisayar, fotokapan, 6 su bidonu, 3 uyku tulumu, 2 terörist kıyafeti, şemsiye, sırt çantası çok miktarda kırtasiye malzemesi, tıbbi malzeme, marangoz malzemesi, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen 2 el yapımı patlayıcı düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir."

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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