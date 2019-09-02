Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 2, 2019
Bölgede tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.