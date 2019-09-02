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Dünya

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 02.09.2019
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Bölgede tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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