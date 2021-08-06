Irak'ın kuzeyinde bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristleri görüldükleri anda etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde termal sistemlerle tespit edilen bir terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.