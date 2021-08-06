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Dünya

Irak'ın kuzeyinde bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 06.08.2021
Irak'ın kuzeyinde bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristleri görüldükleri anda etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde termal sistemlerle tespit edilen bir terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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