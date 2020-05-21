Irak'ın kuzeyinde 30 kilogramlık EYP imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 30 kilogramlık el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi'nin (METİ) Irak'ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
METİ timlerinin Hakurk'ta kaba yerleştirilmiş 30 kilogramlık EYP'yi tespit ettiği bildirilen paylaşımda, amonyum nitratla güçlendirilmiş patlayıcının imha edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.