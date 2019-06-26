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Dünya

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Muhammed Boztepe   | 26.06.2019
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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