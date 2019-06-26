Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.