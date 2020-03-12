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Dünya

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmet Tosun   | 12.03.2020
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonların devam ettiği belirtildi.

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