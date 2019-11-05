Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.