Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki paylaşımında, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesi kullanıldı.
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Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/bCweYvYZJv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 23, 2020