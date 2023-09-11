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Dünya

Irak'ın Kerkük ilinde 4,8 büyüklüğünde deprem

Irak'ın Kerkük kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Irak'ın Kerkük ilinde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.43'te merkez üssü Kerkük olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 223 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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