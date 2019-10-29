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Dünya

Irak'ın Babil ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın güneyindeki Babil ilinde hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Arif Yusuf,Ali Semerci   | 29.10.2019
Irak'ın Babil ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Iraq

Irak'ın güneyindeki Babil ilinde hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Babil polis teşkilatında görevli Üsteğmen İhsan Halid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ildeki yüksek güvenlik komitesinin, 16.00-03.00 saatleri arasında Babil'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini kararlaştırdığını belirtti.

Bu arada Babil'deki sivil aktivist Said el-Ceyyaşi, binlerce göstericinin il merkezi El-Hille kentinde oturma eylemi başlatarak hükümet, siyasi partiler ve kentteki yetkililer aleyhine sloganlar attığını dile getirdi.

Kentte bugün düzenlenen gösterilere yüzlerce öğretmen ve öğrencinin katıldığını aktaran Ceyyaşi, gösterici sayısının giderek arttığını ifade etti.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı.

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