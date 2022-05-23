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Dünya

Irak Türkmen Cephesi Başkanlığına yeniden Hasan Turan seçildi

Irak Türkmen Cephesinin (ITC) Kerkük'te düzenlenen 2. Olağan Kurultayı'nda yaklaşık bir yıl önce Yürütme Kurulu kararıyla göreve getirilen Hasan Turan yeniden başkan seçildi.

Ali Makram Ghareeb   | 23.05.2022
Irak Türkmen Cephesi Başkanlığına yeniden Hasan Turan seçildi

At Ta mim

Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin gözetiminde yapılan kurultaya Irak genelinde Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük, Salahaddin, Tuzhurmatu, Erbil, Bağdat, Diyala, Kifri, Musul ve Telafer bölgelerinden 374 delege katıldı.

Kurultay sonuç bildirisine göre, ITC Başkanlığına Hasan Turan seçilirken, Heytem Muhtaroğlu Birinci Başkan Yardımcısı, Hişam Bayraktar ise İkinci Başkan Yardımcısı oldu.

Kurultayda alınan kararla partinin Yürütme Kurulu feshedildi ve yerine 13 üyeden oluşan Siyasi Büro teşkil edildi.

Basına açıklamada bulunan Turan, en geniş tabana sahip Türkmen partisi olarak ITC'nin kuruluşundan bu yana Irak'ta Türkmenlerin haklarını savunma politikasına devam edeceğini söyledi.

Turan, son 19 yılda ülkedeki iç savaş, çatışma ve terör olaylarında kadroları ve üst düzey yöneticilerinin hedef alınmasına rağmen ITC'nin mücadelesinden vazgeçmediğini ve bundan sonra da aynı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini dile getirdi.

ITC'nin siyasi parti görevi kadar Türkmenlerin Irak'taki varlıklarının korumasını da yaptığını vurgulayan Turan, yeni kadro ve yönetim değişiklikleriyle mücadeleye hız ve başarı kazandıracaklarını belirtti.

Hasan Turan kimdir?

Kerkük'te 1962'de doğan Hasan Turan, Musul Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu.

Turan, 2003’te Türkmen Adalet Partisinde çalışmalarına devam etti, 2005’te ise Kerkük İl Meclisi Üyeliğine getirildi.

2011'de Kerkük İl Meclisi Başkanlığına seçilen Turan, 2014'te Irak Meclisinde milletvekili oldu.

2018'den itibaren ITC Başkan Yardımcısı ve Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Turan, 28 Mart 2021'de ITC Yürütme Kurulunun kararıyla parti başkanlığına getirildi.




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