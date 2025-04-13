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Dünya

Irak Türkmen Cephesi başkanlığına Muhammed Saman seçildi

Irak Türkmen Cephesi'nin siyasi büro üyelerinin düzenlediği olağan aylık toplantısında, Irak Türkmen Cephesi başkanlığı görevine Muhammed Saman'ı oy birliğiyle seçti.

Ali Makram Ghareeb  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Irak Türkmen Cephesi başkanlığına Muhammed Saman seçildi

Kerkük

Irak Türkmen Cephesi basın bürosu tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, siyasi büro toplantısında Irak Türkmen Cephesi eski başkanı Hasan Turan'ın istifasının kabul edildiği belirtildi.

Irak Türkmen Cephesi başkanlığı görevine Muhammed Saman'ın oy birliğiyle seçildiği belirtilen açıklamada, Türkmenlerin en büyük siyasi partisindeki bu değişikliğin Türkmen siyasetinde ciddi birlik ve beraberliğe doğru önemli adım olarak nitelendirildi.

Partinin yeni yönetiminin Türkmenlerin Irak'taki önemli ve stratejik hedeflerinin gerçekleşmesini hızlandıracağı ifade edilen açıklamada, Irak Türkmen Cephesi'nin her zamankinden daha güçlü olacağı da aktarıldı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, yaklaşık 4 yıldır yürüttüğü görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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