Irak’ta Sadr’a bağlı milletvekilleri istifa etti
Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı Sadr Grubu milletvekilleri, Sadr’ın çağrısı üzerine istifa etti.
Bağdat
Sadr’a bağlı sosyal medya hesaplarından yayınlanan kısa bir görüntüde, Sadr Bloku Meclis Grup Başkanı Hasan Azari, sayıları 75 olan milletvekillerinin istifa dilekçelerini Meclis Başkanı Halbusi’ye sunduğu ve Halbusi’nin de istifa dilekçelerini onaylayarak imzaladığı görüldü.
Şii siyasi ve dini lider Sadr, kendisine bağlı Sadr Bloku vekillerinin meclisten istifa etmelerini istemişti.
Mukteda Sadr, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Meclisteki Sünni çatı kuruluş Egemenlik Koalisyonu ile hükümeti oluşturmak için üçlü ittifak kurmuştu.
Irak’ta Ekim 2021’de yapılan genel seçimlerde Sadr’ın grubu 329 sandalyeli Meclisin birinci partisi olmuştu. Ancak İran’a yakın Şii çatı kuruluş ile Sadr arasında hükümetin kurulması konusundaki anlaşmazlıklar sürüyor.
Yaşanan Şii-Şii anlaşmazlığı ülkede siyasi tıkanıklığa ve yeni hükümetin kurulamamasına neden oluyor.
Mukteda es-Sadr’ın Başbakan adayı Muhammed Cafer es-Sadr da adaylıktan çekildiğini duyurdu
Muhammed Cafer Sadr, sosyal medya hesabından adaylıktan çekilme kararını açıklayarak, "Mukteda Sadr’ın ulusal ve reformist projesi için aday gösterilmeyi kabul etmiştim. Ancak geri çekilme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
Sadr, Cafer Sadr’ı başbakan adayı olarak göstermişti.
Mukteda es-Sadr, 329 sandalyeli mecliste sayısı 75 olan milletvekillerine hükümet kurma sürecinde İran’a yakın Şii gruplarla anlaşamadığı için istifa etme çağrısı yapmış, onlar da istifa etmişti. Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de Sadr Bloku vekillerinin istifasını kabul etmişti.
Irak’ta Ekim 2021’de yapılan genel seçimlerde Sadr’ın grubu 329 sandalyeli Meclisin birinci partisi olmuştu. Ancak İran’a yakın Şii çatı kuruluş ile Sadr arasında hükümetin kurulması konusunda anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Sadr, İran destekli rakipleriyle hükümet ittifakı oluşturmayacağını defalarca dile getirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.