Dolar
25.88
Euro
28.22
Altın
1,932.22
ETH/USDT
1,878.40
BTC/USDT
30,223.00
BIST 100
5,709.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak’ta kurban pazarlarında hareketlilik yaşanıyor

Irak’ın başkenti Bağdat’taki kurban pazarlarında hareketlilik yaşansa da vatandaşlar, pahalılıktan şikayetçi.

Haydar Karaalp  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Irak’ta kurban pazarlarında hareketlilik yaşanıyor

Bağdat

Bağdat’ın doğusundaki kurban pazarına gelen besiciler, talebin daha ziyade küçükbaş hayvanlara olduğunu belirtiyor. Bağdatlı müşteriler ise hayvanlara biçilen fiyatların yüksek olmasından sitem ediyor.

Müşterilerin ilgisine sunulan küçükbaş kurbanlıkların fiyatı 200 ile 400 dolar, büyükbaşların ise bin 700 ile 2 bin dolar arasında değişiyor.

AA muhabirine konuşan hayvan satıcısı Rahim Alvan, kurban pazarındaki hayvanların ithal olmadığını belirterek, fiyatlarının kilosuna göre belirlendiğini söyledi.

Satıcılardan Haşim Celil de bayram öncesi fiyatlarda artış yaşandığını ifade ederek, “İnsanlar da eskisi gibi hayvan alamıyor. Alım gücü düşük. Fiyatından dolayı küçükbaş hayvanlara rağbet daha çok.” diye konuştu.

Hacı Ebu Havra da kurbanlık almaya geldiğini belirterek, kırmızı etin fiyatında artışa gidildiğini ve vatandaşların bayram için kurbanlık satın almakta güçlük çektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, Münbiç'te PKK/KCK-PYD/YPG'li 11 teröristi etkisiz hale getirdi
İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli için kuvvetli sağanak uyarısı
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Irak’ta kurban pazarlarında hareketlilik yaşanıyor

Irak’ta kurban pazarlarında hareketlilik yaşanıyor

Türk şirketlerinin yeniden inşasını üstlendiği Musul Havalimanı 2024'te sivil uçuşlara açılacak

Irak'ın Duhok kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem

Hayvancılığın merkezlerinden Erzurum'da kurbanlıklar için sıkı tedbirler uygulanıyor

Hayvancılığın merkezlerinden Erzurum'da kurbanlıklar için sıkı tedbirler uygulanıyor
Iraklı "cüce" kız 5 yıllık mücadelenin ardından ehliyet alabildi

Iraklı "cüce" kız 5 yıllık mücadelenin ardından ehliyet alabildi
3 SORUDA - Türkiye-Basra Körfezi Kalkınma Yolu Projesi

3 SORUDA - Türkiye-Basra Körfezi Kalkınma Yolu Projesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet