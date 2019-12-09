Euro
6.43
Dolar
5.81
BIST 100
108,786.10
Altın
1,460.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak’ta Haşdi Şabi güvenliği sağlamayacak

Irak Silahlı Kuvvetleri, Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin, "güvenliği sağlamaması" yönünde karar aldı.

Haydar Karaalp   | 09.12.2019
Irak’ta Haşdi Şabi güvenliği sağlamayacak

Baghdad

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı Askeri Sözcüsü Abdulkerim Halaf, Irak resmi ajansına yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Başbakan Adil Abdulmehdi Haşdi Şabi’nin ülkedeki güvenliği sağlamaması yönünde karar aldı." dedi.

Halaf, Şii milis gücünün sadece Silahlı Kuvvetler Komutanının güvenlik işlerini yürüteceğini ifade etti.

İran’a yakın milis gücüne bağlı bazı silahlı yapılar, Bağdat’ta 3 gün önce meydana gelen olayda göstericilere ateş açmakla suçlanıyor.

Hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz
Ukrayna krizi yeniden masaya yatırılıyor
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru

Benzer haberler

Irak’ta Haşdi Şabi güvenliği sağlamayacak

Irak’ta Haşdi Şabi güvenliği sağlamayacak

Netanyahu: Bağdat'taki saldırının arkasında İran'a yakın Şii milisler olabilir

Irak'ta gözaltına alınan 2 bin 626 gösterici serbest bırakıldı

Irak Meclisi yeni başbakan adayı için şartlarını cumhurbaşkanına sundu

Irak Meclisi yeni başbakan adayı için şartlarını cumhurbaşkanına sundu
IKBY Başkanı Barzani'den 'göstericileri öldürenler yargılanmalı' açıklaması

IKBY Başkanı Barzani'den 'göstericileri öldürenler yargılanmalı' açıklaması

'Irak'taki krizin uzlaşma temelinde çözülmesini istiyoruz'

'Irak'taki krizin uzlaşma temelinde çözülmesini istiyoruz'