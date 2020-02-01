Euro
6.63
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,586.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişiyi taşıyan askeri uçak, Etimesgut Havaalanı'na indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etimesgut Havalimanı’nda açıklamalarda bulunuyor. Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişiyi taşıyan askeri uçağın içerisinden yayındayız.
logo
Dünya

Irak’ta göstericiler Allavi’yi kabul etmiyor

Irak’ta göstericiler, hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi’yi kabul etmediklerini bildirdi.

Haydar Karaalp   | 01.02.2020
Irak’ta göstericiler Allavi’yi kabul etmiyor

Bağdat

Irak’ta göstericiler, Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi’yi kabul etmediklerini bildirdi.

Bağdat’ın merkezindeki Tahrir Meydanı’nda bulunan göstericiler, görevlendirmeye karşı "Allavi kabul edilemez" sloganı attı.

Ülkenin güney kentlerindeki gösteri alanlarından da Allavi’ye karşı sloganların atıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Irak’ta, ekim ayında başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Adil Abdulmehdi, 29 Kasım’da başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalmıştı. Irak Meclisi, 1 Aralık'ta Abdulmehdi’nin istifasını kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Salih, bugün Abdulmehdi sonrası hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi’ye vermişti.

Allavi’nin, bir ay içerisinde kabineyi oluşturup meclisten güvenoyu alması gerekiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

Irak’ta göstericiler Allavi’yi kabul etmiyor

Irak’ta göstericiler Allavi’yi kabul etmiyor

Irak'ta hükümeti kurma görevi eski İletişim Bakanı Allavi’ye verildi

Irak'ta 3 Çin vatandaşı koronavirüs nedeniyle ülkeye alınmadı

Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üssün yakınlarına saldırı

Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üssün yakınlarına saldırı
BM Irak'a Yardım Misyonu: Irak'ta 1 Ekim'den bu yana 467 gösterici yaşamını yitirdi

BM Irak'a Yardım Misyonu: Irak'ta 1 Ekim'den bu yana 467 gösterici yaşamını yitirdi
Filistin'in Erbil Başkonsolosu Hazuri: Trump New York'u İsrail'e versin

Filistin'in Erbil Başkonsolosu Hazuri: Trump New York'u İsrail'e versin