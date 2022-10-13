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Dünya

Irak’ta cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Irak Meclisinde yapılan cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda hiçbir aday yeterli oya ulaşamadı.

Haydar Karaalp   | 13.10.2022
Irak’ta cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Bağdat

İlk turda 277 milletvekili oy kullandı. Seçimde Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) adayı, mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih 99 oy alırken, KYB üyesi olan ancak seçime bağımsız olarak giren Abdullatif Reşid'e 157 oy çıktı.

329 sandalyeli Irak Meclisinde cumhurbaşkanının ilk turda seçilmesi için 220 vekilin oyu gerekiyordu.

Cumhurbaşkanı seçiminin bugün yapılacak ikinci turunda ise en çok oyu alan aday yarışı kazanacak.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor.

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