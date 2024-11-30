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Dünya

Irak sınırlarının tamamen kapatıldığını duyurdu

Irak yönetimi, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını bildirdi.

Haydar Karaalp  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Irak sınırlarının tamamen kapatıldığını duyurdu

Bağdat

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını ve güvenlik güçlerinin Irak'ı korumak için Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin emirlerini beklediğini duyurdu.

Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Abdulvahab es-Suaydi, Irak-Suriye sınırında güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve önlemleri artırdıklarını belirtmişti.

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